Konya’dan sevindiren haber! (3 ciddi kronik hastalığı vardı)

Konya’da yaşayan 2 çocuk annesi Meryemana Çelik, umre ziyaretinden döndükten sonra yerleştirildiği yurtta 14 gün karantinada kaldı. Karantinadan çıkacağı gün yapılan corona testi pozitif çıkan Çelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

11 gün süren tedavi sonrası bugün taburcu edilen Meryemana Çelik, şunları söyledi: ”Umredeyken sıcak su bulamadık ve birkaç kez soğuk suyla duş almak zorunda kaldım. Yüksek ateş ve öksürüğüm vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın doktorları tedavi etti. İyileştim. Uçağa bindiğimde ve yurtta kaldığım sürede hiçbir rahatsızlığım yoktu. Karantinadayken de sürekli ateşimizi ölçüyorlardı ve yüksek çıkmıyordu. Yurttan ayrılacağımız gün yapılan testimin sonucu pozitif çıkınca tedavi altına alındım.”

”MORALİM ÇOK YÜKSEKTİ”

Tedavi sürecinin iyi geçtiğini, sağlık çalışanlarının kendisiyle çok iyi ilgilendiğini ifade eden Çelik, ”Sağlık çalışanları burada çok iyi ilgilendi. Moralim çok yüksekti. Kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlığım var. İyileştim. Şimdi yurda gideceğim oradan da evime geçeceğim” dedi.



”BÖYLELİKLE BU ALGI SİLİNİR”

Meryemana Çelik’in tedavisini gerçekleştiren Dr. Abdullah Tuncer de şöyle konuştu: ”74 yaşındaki hastamızın hipertansiyon, astım ve kalp kapak hastalığı vardı. Tedaviye cevap verdi. Laboratuvar ve klinik bulguları gayet güzeldi. Ateşinin olmaması, öksürüğün gerilemesi, balgam şikayetinin geçmesi sonucu bugün taburcu etme kararı aldık. Böyle ileri yaş hastalarımızın taburcu olması herkese umut kaynağı oluyor. Yaşlı ve ek hastalıkları olanlar virüsten kurtulamaz algısı silinir. Bütün vatandaşlarımızın umudunu kaybetmemesini, paniğe kapılmamasını ve salgının bir an önce bitmesini umuyoruz.” (DHA)