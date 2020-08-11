Köpeği ezip sigorta şirketi reklamı yapan reklamcıya ‘Yılın En İyi Reklamcısı Ödülü’ verildi

Konya'da geçen Ocak ayında çarptığı köpeğin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak bağlı olduğu sigorta şirketinin reklamını yapan reklamcı Emrah Y. Altın ve Kariyer Ödülleri Zirvesi tarafından ‘Yılın En İyi Reklamcısı' ödülüne layık görüldü.

“TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANATÇILARINI KONYA'YA GETİRDİM”

Ödül törenine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Emrah Y, “Ben Konyalı değilim ama şirketim Konya'da ve Konya'yı çok seven birisiyim. İstanbul'da yaşayan sanatçıların birçoğunu Konya'ya getirdim. Türkiye'nin en büyük sanatçılarını Konya'ya getirdim. Buradaki herkesi Hz. Mevlana'nın hoşgörü şehri Konya'ya davet ediyorum” dedi.

KÖPEĞE ÇARPIP REKLAM YAPMIŞTI

Emrah Y, geçtiğimiz ocak ayında seyir halindeyken çarptığı köpeğin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Emrah Y, paylaşımında köpeğin yola koşması ile çarpması arasında geçen sürenin saniyenin onda biri olduğunu belirterek, “Verilmiş sadakamız varmış. Neyse ki Turanlı Sigorta var” ifadelerine yer vermişti.

PARA KARŞILIĞINDA SOYUNMA TEKLİFİNDE BULUNDU

Öte yandan Emrah Y. eşinden bir süre önce ayrılan ve iş arayan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Ö.Y.’ye ‘ünlüler de oynuyor' diyerek, para karşılığı soyunulan bir oyunda oynaması teklifinde bulunmuştu. Kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada Emrah Y. hakkında “cinsel taciz” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

FUHUŞA TEŞVİKTEN 1 YIL 8 AY CEZA ALDI

Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda Emrah Y. “cinsel taciz” suçundan beraat ederken, “fuhuşa teşvik” suçundan iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 5 yıl süreyle ertelendi.