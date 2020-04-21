Köpeği tüfekle öldürüp çöpe attı! Hayvanseverler ayağa kalktı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık mahallesindeki Gazderesi mevkiinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaklaşık 200 keçinin bulunduğu sürüsünü otlatmaktan dönen evli ve bir çocuk babası F.Ç. ağıla yaklaştığı sırada sürünün arkasından gelerek yavru keçilerden birine saldıran köpeği görünce şok oldu. F.Ç. yaralı keçiyi kurtarmak isterken köpek bu kez F.Ç. ye saldırdı.

KEÇİSİNİ VE KENDİSİNİ KORUMAK İSTERKEN KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ

F.Ç. yanında bulunan ruhsatlı av tüfeği ile köpeğe korkutmak için ateş ettiğini ancak köpeğin saldırmaya devam ettiği sırada yere ateş edince saçmalardan bazılarının köpeğe isabet ederek öldüğünü söyledi.

Olaydan sonra bölgeye gelen polisler ölü köpeği gördü. F.Ç. yi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek ifadesini aldı.

“BU KÖPEK BİR ÇOCUĞA SALDIRSAYDI DAHA KÖTÜSÜ OLURDU”



F.Ç. karakolda ifade verdikten sonra Sözcü’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Ben sürüyü ağıla götürürken aniden arkadan gelen köpek yavru keçilerimden birini yaraladı, ardından sürüye saldırmaya devam etti. Köpeği korkutarak uzaklaştırmak istedim yavru keçiye yardım edecekken bu kez bana saldırmaya başladı.

* Birkaç kez korkutmak amacıyla havaya ateş ettim, ama köpek bana saldırmaya başlayınca bu kez yere ateş ettim, saçmalardan bazıları köpeğe gelmiş öldü. Canımı ve hayvanlarımı zor kurtardım, bende bir canlının ölmesini istemem. 300'e yakın hayvanım var.

* Bizim de köpeklerimiz var. Herhangi bir canlının ölmesini isteyecek en son insan benim, büyük bir talihsizlik oldu ama bu kez köpekte bir çocuğa saldırsaydı çok daha kötü durumlar olabilirdi, savcılıkta ifade verdikten sonra ayrıldım, çok üzgünüm.



“KENTİN ORTASINDA AV TÜFEĞİ İLE SAHİPSİZ KÖPEĞİ ÖLDÜRMEK VAHŞETTİR”

Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkan Yardımcısı Avukat Arzu Ayyıldız ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek köpeği öldüren kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

* Biz bu köpeği 11 Nisan’dan beri takip ediyoruz aslında. Ürkek ve korkak bir köpek. Oradaki esnaf ve biz hayvanseverler besliyorduk, kısa süre içerisinde de oradan alıp sahiplendirecektik. Keçiye saldırıp ağır yaraladığı doğru değil, keçide yaralanma var ama ölümcül değil.

* Öyle bile olsa bu o kişinin sokak köpeğini elinde silah ile öldüreceği anlamına gelmez, köpeğe ateş ediyor ve öldürdükten sonra sürükleyerek götürüp çöpe atıyor. Ayrıca o keçi sürüsü orada çoğu zaman başıboş geziniyor, bu da yasal değil.

* Bu tam bir vahşettir, ayrıca şahıs oradaki bazı kişileri de tehdit etmiş. Yani şahıs aynı anda birden çok suç işliyor. Tüfeği ruhsatlı olsa bile böyle kentin ortasında alelen gezemez. Bu kişinin en ağır cezayı alması için gerekli suç duyurusunda bulundum ve bu olayın takipçisi olacağız.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattğı öğrenildi.