Köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Balıkesir’in Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne S.S. (42) ve baba A.S. (40) ile oğlu B.S. (20) arasında kahvaltı ederlerken, köpeğin dövülmesi meselesinden kavga çıktı.

BAŞINA DOĞRULTUP ATEŞ ETTİ

Bu sırada sinirlenen genç, babasının odasına giderek masanın arkasında bulunan av tüfeğine iki adet fişek koyduktan sonra yeniden odaya gelerek babasının başına doğrultup ateş ederek öldürdü.

Zanlı tüfeği evde bıraktıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. (İHA)