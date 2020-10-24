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Köpeğini gezdirirken kedi saldırısına uğrayan adamın korku dolu anları

İstanbul Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi anne kedinin saldırısına uğradı. Saldırıdan köpeğini kurtarmaya çalışan adamın çaresiz anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güncellenme: 16:02, 24/10/2020
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Bağcılar Barbaros Mahallesi’nde köpeğini gezdirmeye çıkaran bir şahıs, parkın kafe bölümüne geldiği sırada bir anda kendisine doğru koşan kediyi fark etti.

Kedinin saldıracağını anlayan şahıs köpeğini korumak için tasmasından tutarak havaya kaldırıp kucağına almaya çalıştı. Tam bu sırada saldırıya geçen kedi adamın üzerine atlayarak sırtından ensesine kadar tırmandı.

Adamın sırtından yere atlayan kedi bu kez de adamın kucağındaki köpeğe saldırdı. Kedi ile adamın bir süre devam eden mücadelesine tanık olan çevredeki vatandaşların yardımı ile kedi olay yerinden uzaklaştırıldı. (DHA)

anne istanbul Kedi
Yayınlanma Tarihi:15:57,
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