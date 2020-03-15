Köpek dövüştürenlere Jandarmadan suçüstü!

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi'nde boş arazide köpek dövüşü yaptırılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve 8. JASAT timi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kangal cinsi 5 köpeğin dövüştürülüğünü drone ile tespit eden ekipler bölgeye baskın düzenledi. Olayda gözaltına alınan 19 yaşındaki B.Y , 19 yaşındaki Ş.M.Ç ve 48 yaşındaki T.A'ya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Hayvanları Koruma Kanununa göre 21 bin 490 lira para cezası kesildi.

Ayrıca köpeklerin taşındığı araçlar da yediemin otoparkına çekildi.

FARK EDİNCE KAÇTILAR

Jandarma ekiplerinin drone ile havadan kaydettiği görüntülerde birçok kişinin köpek dövüşünü izlediği, droneyi fark ettiklerinde ise kaçıştıkları görüldü.

Dövüşü seyreden 30 kişiye Kabahatler Kanununa göre 5 bin 610 lira idari para cezası kesildi. Dövüştürülen kangal cinsi 5 köpek de Salihli Belediyesi Hayvan Barınağında koruma altına alındı.