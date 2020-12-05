Koray Aydın: Coronadan günlük ölüm 600-700

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'de Sümen 6 programında Türkiye'nin corona virüs salgınıyla mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SAĞLIK BAKANININ YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs verilerinin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Aydın, “Ben Sağlık Bakanının yerinde olsam, istifa ederdim. Ben, Sağlık Bakanının samimiyetine inanıyorum. Kendisi bir şeyler yapmanın gayreti içinde. Onun çektiğini kimse çekemez. Tek adam düzeninde yaşıyoruz. Gelinen süreçte Sağlık Bakanının yaşananlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kendisi hiç rahat değil. Bugün Türkiye'de hiçbir bakan rahat değil. Bilim Kurulu Üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var. Zor durumdalar, bilgi alıyoruz. Tek adamın her şeye karışmasını içlerine sindiremiyorlar. Onlar da yaşananlardan bıkmış durumda.”

“GÜNLÜK ÖLEN SAYISI 600-700”

Türkiye'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 600-700 olduğunu ileri süren Aydın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2 gün önce Karşıyaka Mezarlığı'nda şahit oldum. İnsanlar defin işlemi için saatlerce bekliyor. Mezarlığa gittiğim süreç içinde Covid-19'dan ölen 12 kişinin dizili tabutunu gördüm. Türkiye'de coronadan hayatını kaybedenlerin sayısı, günlük 180 olarak açıklanıyor. Ne 180'i Türkiye'de günde 600-700 kişi coronadan ölüyor. Rakamlarla hırsızlık yapılıyor. Avrupa ülkeleri içinde en fazla insan kaybını biz yaşıyoruz. En yüksek vaka sayısı bizde”

“GELİNEN NOKTA İKTİDAR AÇISINDAN KARA BİR LEKEDİR”

Salgında durdurulması zor bir süreç yaşandığını da ifade eden Aydın, “Cumhurbaşkanı miting yapıp, millete çay dağıttı. İnsanlara bir şey yok algısı verirseniz sonuç böyle olur. Bugün pandemi sürecinde gelinen nokta iktidar açısından kara bir lekedir. 2. korona dalgasına dura dura mı geldik? Milleti kandıra kandıra getirdiler. İnsanların canı üzerinden rakamsal sahtekârlık yapmanın, bu salgını büyük bir salgına dönüştürmenin ağır bir vebali var. Bu insanlara daha başka nasıl kötülük yapılabilir? Sağlık Bakanının açıklanan rakamlara taraf olduğuna inanmıyorum” şeklinde konuştu.