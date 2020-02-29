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Korkuluklara çarpan otomobil askıda kaldı

İstanbul Başakşehir'de karşıdan gelen araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı araç, demir korkuluklara çarptıktan sonra askıda kaldı. Kazayı araç sürücüsü hafif sıyrıklar ile atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

15:52 -
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Korkuluklara çarpan otomobil askıda kaldı

Kaza, Kayaşehir Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen aracın sürücüsü karşı taraftan gelen araçlara çarpmamak için bir anda manevra yaptı. Manevra ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı.

FOTO: İHA

Çarpmanın şiddeti ile demir korkulukları geçen araç, havada asılı kaldı. Aracın içerisinde bulunan bir kadın ve çocuk ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken sürücünün kazayı ufak sıyrıklar ile atlattığı öğrenildi. (İHA)

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