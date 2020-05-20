Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Korkunç halde bulunmuştu… Sır perdesi kalktı

Antalya'da 17 Mayıs gece yarısı apartman dairelerinin zillerine bastıktan sonra çıktığı binanın çatısından düşerek ölen kişinin, Asım Ferhat Köksoy (33) olduğu belirlendi. Köksoy'un, birlikte alkol aldığı arkadaşlarının kendisine zarar vereceği korkusuyla kaçıp, çatıdan diğer binaya geçmek isterken düştüğü ortaya çıktı.

14:04 -
Haberler Gündem
Korkunç halde bulunmuştu… Sır perdesi kalktı

Antalya’nın Kepez ilçesinde 17 Mayıs gecesi üzerinde eşofman altı ile tişört bulunan bir erkek, girdiği 8 katlı binada, daire zillerini çalarak, yardım istedi. Daire sahipleri, önce tanımadıkları kişiye kapıyı açmadı. Ardından duydukları gürültü üzerine dışarı çıktı.

Yardım isteyen kişinin binanın önünde kanlar içinde yattığını gören bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Ekipler kimliği belirsiz erkeğin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÇATIDAN DÜŞMÜŞ

Polis, parmak izinden, ölen kişinin Asım Ferhat Köksoy olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Köksoy’un arkadaşlarıyla alkol aldığı, bir süre sonra çıkan tartışmada kendisine zarar verileceği korkusuyla girdiği apartmandaki dairelerin kapı zillerini çaldığı ve ardından çıktığı çatıdan diğer binanın çatısına geçmek isterken 8’inci kattan düşüp, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Köksoy’un cenazesi, Uncalı Şehir Mezarlığı’nda dün toprağa verildi. (DHA)

Son güncelleme: 14:12 20.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more