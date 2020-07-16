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Korkunç iddia: HDP’li vekil önce eşini darbetti ardından hastaneye gitmesine engel oldu

Ankara'da HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edildi

08:43 -
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Korkunç iddia: HDP’li vekil önce eşini darbetti ardından hastaneye gitmesine engel oldu

Olay, dün gece HDP’li Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi. Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık iddiaya göre, Ebru Işık’ı yumruklayarak darbetti.

Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı. HDP’li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Burada tedavi olan Ebru Işık, doktorlarından yardım istedi. Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Ebru Işık’ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı. (DHA)

Ankara Çankaya HDP Muş Polis
Son güncelleme: 08:45 16.07.2020
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