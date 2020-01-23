Korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Kaza Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde meydana geldi. Bayındır köyü Arpacık mevkisinde, yoğun kar yağışının kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan Hasan Deniz (56) idaresindeki araç, uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda araç sürücüsü Hasan Deniz (56) ve yanında bulunan eşi Sevim Deniz'in (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA