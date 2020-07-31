Korkunç olay! Tilki diye dayısını vurdu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dün gece yaşanan korkunç olay şöyle gelişti: 41 yaşındaki Cemal Ünlütürk evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı. İddiaya göre; kazara tetiğe dokunan Ünlütürk, yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy'u (43) vurdu.

Ambulans şoförü olan Ünlütürk, kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil’e haber verdi. DHA’nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekibi, Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Ünlütürk gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.