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Korkunç olay! Tilki diye dayısını vurdu

Sakarya Akyazı'da Cemal Ünlütürk, yaylada evinin yakınlarında gördüğü tilkiye tüfekle ateş etmek isterken kazara dayısı Hasan Aksoy’u vurdu. Aksoy yaşamını yitirirken Ünlütürk gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
16:22 -
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Korkunç olay! Tilki diye dayısını vurdu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dün gece yaşanan korkunç olay şöyle gelişti: 41 yaşındaki Cemal Ünlütürk evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı. İddiaya göre; kazara tetiğe dokunan Ünlütürk, yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy'u (43) vurdu.

Ambulans şoförü olan Ünlütürk, kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil’e haber verdi. DHA’nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekibi, Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Ünlütürk gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

FOTO: DHA/ 43 yaşındaki Hasan Aksoy, yeğeninin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Haber Sağlık Sakarya
Son güncelleme: 16:24 31.07.2020
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