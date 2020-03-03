Korkunç! Yunan Sahil Güvenliği göçmenleri dev tankerin önüne sürükledi…

Bodrum'un Akyarlar mahallesi Aspat mevkiinden bu sabah saatlerinde bindikleri üç metrelik lastik bot ile Yunanistan'a ait İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan 7 Suriyeli'nin bulunduğu bot adanın Platio Plajı'na 200 metre kala Yunan sahil güvenlik botu tarafından durduruldu.

Geri dönmesi istenen göçmenler direndi. Bu kez Yunan sahil güvenlik botu küçük göçmen botunu itekleyerek sahilden 500 metre açığa çıkardı.

YUNAN ASKERİ GEMİYİ UYARMADI

Yunan Sahil Güvenlik botunun itekleyerek 500 metre açığa çıkardığı göçmen botu, aynı anda Selanik'ten gelerek Güney Kıbrıs'a gitmekte olan 22 metre genişliğinde 140 metre uzunluğundaki Portekiz bayraklı Musıc isimli dev tankerin üzerlerine doğru geldiğini görünce şok oldu.

Ellerindeki eşyaları kazaklarını ve ceketlerini sallayarak geminin dikkatini çekmeye çalışan göçmenler başarılı olamadı.

Yunan sahil güvenlik botunun ise dev gemiye göçmenlerin bulunduğu uyarısını yapmadığı için hiç hız kesmediği ve direk göçmenlerin üzerine doğru geldiği görüldü. Yaşananlar Akyarlar sahilinden saniye saniye vatandaşlar tarafından izlendi.

ÖLÜMDEN BİRKAÇ METRE İLE BÖYLE KURTULDULAR

Göçmen botu dev tankerin altında ezilmekten birkaç metre ile kurtulduğu görüldü. Göçmen botunun ardından yeniden Platio plajına çıktığı ve Yunan sahil güvenliğin müdahale etmediği görüldü.

Evli iki çocuk babası 48 yaşındaki Demir Selman “Bu nasıl bir insanlık tanker mültecilerin üzerine geliyor ezecek öldürecek ve Yunanlı kılını kımıldatmadı, Yunanlı uyarı yapsaydı gemi hız keserdi rota değiştirirdi böyle bir şey olmadı buradan rahatlıkla gördük” diye konuştu.

Yunanistan'ın İstanköy adasına son 24 saat içerisinde 70, Kilimli (Kalimnos) adasına ise 34 kaçağın geçtiği öğrenildi.