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Muğla için korkutan deprem gerçeği!

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 7 Mart 2020 'de düzenlediği 'Muğla Deprem Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. Çalıştayda, Türkiye'nin metrekareye düşen deprem tehlikesi açısından dünyada 17. sırada, depremde can kaybı açısından dünyada 3. sırada olduğu vurgulandı. Muğla'da yıkıcı depremler üretebilecek fayların bulunduğu ve bu fayların 7-8 şiddetinde depremler üretebileceği belirtildi.

Yaşar ANTER
14:16 -
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Muğla için korkutan deprem gerçeği!

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 7 Mart 2020’de düzenlediği ‘Muğla Deprem Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesinde Türkiye’nin deprem bölgesi olmasına rağmen kentlerin hazırlıklı olmadığı ve kentlerde acil eylem planlarının oluşturulması gerektiği belirtildi.

”DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ”

Sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

* Türkiye metrekareye düşen deprem tehlikesi açısından dünyada 17. sırada, depremlerde meydana gelen can kaybı açısından 3. sırada. son on yılda meydana gelen (5.5 ve üzeri büyüklükteki) deprem sayısı açısından ise 6. sırada.

* Muğla’da da deprem tehlikesini oluşturan başlıca beş ana fay sistemi var.Bunlar, Fethiye-Burdur fayı, Gökova fayı, Muğla-Yatağan fayı, Milas fayı ve Fethiye’de deniz açıklarında bulunun Helenik dalma-batma zonudur.

* Bu faylar aktiftir ve son 10 bin yılda yıkıcı deprem üreten faylar olarak kayıtlara geçmiştir.

”7-8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR”

* Mekanizmaları ve üretebilecekleri deprem büyüklükleri açısından ele alındığında  faylar 7-8 büyüklüğünde depremler üretebilir.

* Aktif fayların doğru tanımlanabilmesi için, fayların kaç yıl arayla yıkıcı deprem ürettiği, en son ne zaman kırıldığı, bu depremlerde ne kadar kaymanın meydana geldiği gibi ilave bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir.

Burdur deprem eylem Muğla Türkiye
Son güncelleme: 14:33 15.05.2020
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