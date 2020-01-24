Korkutan depremin ardından Jeoloji Profesörü Doğan Perinçek uyardı: Uzak durun

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi.

AFAD, Sivrice’de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Korkutan depremin ardından açıklamada bulunan Jeoloji Profesörü Doğan Perinçek, şu ifadeleri kullandı;

*27 Aralık’ta çok yakın bir yerde 4.9 şiddetinde bir deprem oldu. Bu onun devamı gibi gözüküyor. Bundan sonra daha büyük bir deprem beklemiyorum.

*Özellikle vurgulamak lazım, hasarlı evlerden uzak durulsun. Bu ana deprem, bundan sonra artçılar olacak.

*5.4 artçı deprem oldu. 5.7 oldu. 6 bile olabilir. 5.7 rahatlıkla hasarlı binaları yıkabilir. O bakımdan kesinlikle ve kesinlikle hasarlı binalara girilmemesini belirtmek lazım.