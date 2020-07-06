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Korkutan gelişme! Vakalar neredeyse ikiye katlandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2 Temmuz'da 52 olan corona virüsü vaka sayısının bugün itibariyle 92'ye çıktığı öğrenildi.

Halil ATAŞ / Bursa
22:33 -
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Korkutan gelişme! Vakalar neredeyse ikiye katlandı

Türkiye’de normalleşme süreci corona virüsü vaka sayısında artışa neden olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamasında yine en fazla vakanın İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Bursa’da görüldüğüne dikkat çekti.

SAYI KORKUTMAYA BAŞLADI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde corona virüsü pozitif vaka sayısındaki artış ilçe halkını endişelendirmeye başladı. İlçede 1 Temmuz’da görülen vaka sayısı 38’den ertesi gün 52’ye çıkmıştı.

Bugün ise bu sayı 92’ye yükseldi. Testleri pozitif çıkan vakaların ilçe merkezi ve köylerinde yaşadıkları öğrenildi.

ÖNLEM ALINMAZSA SAYI HAFTA SONU 100’ÜN ÜZERİNE ÇIKACAK 

53 bin 900 nüfuslu Yenişehir’de vatandaşlar, ilçedeki vaka artışının korkutucu sayılara ulaştığını, yetkililerin biran önce önlem alması gerektiğini söylediler.

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Son güncelleme: 22:44 06.07.2020
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