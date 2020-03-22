Dışarı çıkmaları yasaklanmıştı! Korkutan görüntü…

Olay, saat 12.30 sıralarında Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın yasağını dinlemeyip sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerini sokmak için devriye atarken, şoke eden bir görüntüyle karşılaştı.

AŞIRI DERECEDE ALKOL ALMIŞ

Adnan Menderes Meydanı'nda bir bankta hareketsiz yatan yaşlı bir adamı gören polisler hemen 112 Acil’den destek istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde 70 yaşındaki Fikret Korkmaz’ın aşırı alkolden sızdığı tespit edildi. Korkmaz, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (İHA)