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Dışarı çıkmaları yasaklanmıştı! Korkutan görüntü…

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üstü kişileri evlerine götürmek için caddeleri gezen polisler, 70 yaşındaki bir adamı sokak ortasında hareketsiz görünce büyük panik yaşadı!

14:22 -
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Dışarı çıkmaları yasaklanmıştı! Korkutan görüntü…

Olay, saat 12.30 sıralarında Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın yasağını dinlemeyip sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerini sokmak için devriye atarken, şoke eden bir görüntüyle karşılaştı.

(FOTO: İHA)

AŞIRI DERECEDE ALKOL ALMIŞ

Adnan Menderes Meydanı'nda bir bankta hareketsiz yatan yaşlı bir adamı gören polisler hemen 112 Acil’den destek istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde 70 yaşındaki Fikret Korkmaz’ın aşırı alkolden sızdığı tespit edildi. Korkmaz, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (İHA)

Bursa İçişleri Bakanlığı Polis Sağlık
Son güncelleme: 14:23 22.03.2020
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