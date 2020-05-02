Korkutan rapor! Aile içi şiddet artıyor

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi Taraflar Komitesi bir bildiri yayınlayarak COVID-19 pandemisi sırasında kadınlara ve kız çocuklara yönelik şiddetin, ayrıca aile içi şiddetin yaygınlaşma eğilimi sergilediğini ve alarm verici artış gösterdiğini belirtti.

Salgın nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü durumda, bu tür olgulara karşı mücadele çabalarını sürdüren taraf ve diğer devletlere İstanbul Sözleşmesi'nin Standartlarına uymalarını önerdi.

KADIN, KIZ ÇOCUKLARI VE AİLE İÇİ ŞİDDET ARTTI

İstanbul Sözleşmesi Taraflar Komitesi, yaptığı açıklamada şöyle denildi:

* Elde edilen veriler ve bildirilmiş vakaların tüm dünyada ve Avrupa Konseyi üyesi kimi devletlerde kadınlara ve kız çocuklara yönelik şiddet, ayrıca aile içi şiddet alarm verici biçimde arttı.Özellikle tecrit ve hareket sınırlaması gibi uygulamalar, kadınların ve kız çocukların toplumsal cinsiyet temelli şiddetin her türüne maruz kalmasına neden oldu.

* Öte yandan engelleri olan, fuhuş sektöründe yer alan, yaşlı, göçmen ve sığınmacı kadınlar örneklerinde olduğu gibi özellikle toplumsal ya da etnik, ulusal köken nedeniyle çoklu ayrımcılık riski bulunan bir kesim var.

Öte yandan devletlere bu kapsamda yer alan şiddet fiillerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere uygun olarak önleme ve cezalandırma çağrısında bulunuldu.

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