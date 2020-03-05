Korkutan uyarı: Tehlike, risk çok büyük!

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu,, İstanbul depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

‘Deprem Haftası’ nedeniyle düzenlenen panelde konuşan Kadıoğlu, İzmit´teki faydan uzak olmasına rağmen 1999 depreminin Avcılar´da etkili olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi:

“ALLAH’IN EMRİ…”

* Bu deprem ‘Allah’ın emri’ gibi olacak. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. İstanbul´da nerede yaşıyorsak, zemin şartlarına bakarak konut yapmalıyız. Karşı karşıya olduğumuz tehlike, risk çok büyük. Bunu hiçbir ülke yönetemez.

* Eğer bu riski deprem olmadan önce kentsel dönüşümle, başka bir şeyle azaltmazsak bu deprem olduğunda bununla baş etmemiz mümkün olmayacak.

Prof.Dr. Kadıoğlu, Türkiye´de mevcut çalışmalarla deprem, afet riskine hazırlanmanın mümkün olmadığını vurguladı ve şöyle devam etti:

“NUH PEYGAMBER GİBİ..”

* Riske karşı, `Hazırlanıyormuşuz´ gibi yapıyoruz. Ama afet yönetiminde önce zarar, risk azaltılır, azaltılamayan kalan kısım için hazırlık yapılır. Yeni senaryoya göre 47 bin bina yıkılması öngörülüyor.

* 47 bin bina yıkıldığı zaman bu sayıda 20´şer kişilik arama-kurtarma timi koyamayız. Böyle bir şey dünyada yok. Afet yönetimi afet olduktan sonra arama-kurtarma değil; afet olmadan önce 47 bin binayı yıkıp yeniden yapıp, 47 binaya indirmektir.

* Afet olmadan, binalar yıkılmadan önce yıkılıp riski zararı azaltmaktır. Afet yönetimini afetten sonra yeme, içme, barınma olarak anlamışız. Oysa bunlar afetlere müdahale çalışmasıdır. Nuh peygamber gibi; Yağmur yağmadan gemi yapıyordu ya..

* Biz de deprem olmadan önce evlerimizi yapmamız gerekiyor. Bu rakamlar ortaya çıktığında hiçbir ülke bunlarla baş edemez. Dışarıdan yardım gelene kadar ölümler oluyor. İlk saatler `Altın saatlerdir.”

BASİT AMA ÖNEMLİ

Kadıoğlu, herkesin deprem olduğunda uygulayacağı basit ancak çok önemli hareketleri öğrenerek, önlemleri alması gerektiğini anlattıktan sonra “Sigara günde 300 kişiyi öldürüyor. Deprem bu kadar kişiyi öldürmüyor. En büyük afet sigara. Sigara ile deprem arasındaki tek fark; Biri parekende, diğeri toptan öldürüyor. Bu nedenle acayip ilgi çekiyor. Keşke dememek için alınması gereken önlemleri alın” dedi.

“FELAKET SENARYOSU…”

Panelde Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise eski yapıların bulunduğu ilçede felaket senaryolarının gerçekleşmemesi, depreme dayanıksız eski binaların yenilenebilmesi için çalıştıklarını, kat artışı, mevcut kat sayıları ile bina yenilenmesine izin verilmesi için çalıştıklarını ve bu yönde çağrılar yaptığını söyledi. (DHA)