Validen korkutan uyarı: Vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, vakaların artış gösterdiği iller arasında Gaziantep’in de yer aldığını söyledi. Maske kullanımının zorunlu olduğu kentte vaka sayısındaki artış devam ediyor.

Gaziantep Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, artışın tehlikeli boyuta ulaştığını vurguladı.

ENDİŞELENDİREN ARTIŞ

Vali Gül’ün açıklaması şöyle:

* Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor. Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor.

* Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz. Gaziantep’te taziye ve asker uğurlama törenleri kesinlikle yasaktır.

* Askere gidecek gençlere sadece birinci derece akrabaları terminalde eşlik edebilirler. Konvoy yapıp korna çalan araçlar kent güvenlik sisteminde tespit edilmektedir.

DÜĞÜN YERİNE NİKAH

Düğün yapmanın da riskli olduğunu belirten Vali Gül, salgın sürecinde sade nikah önerisinde bulunarak, “Düğünler riskin en yüksek olduğu yerlerdir. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için mümkünse sade bir nikah yapın. Düğün yapacaklar mutlaka kaymakamlığa yazılı olarak bildirimde bulunmalı. Gündüz düğünleri 13.00-17.00, akşam düğünleri 20.00-23.00 saatleri arasında yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.