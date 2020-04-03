Korona haritası… Korona virüsünde güncel vaka sayısı!

Korona virüsü haritası salgın devam ederken merakla araştırılıyor. Türkiye’de korona virüsü salgını her geçen gün artmaya devam ederken hangi şehirlerde daha çok görüldü merak ediliyordu. İl il corona virüsü vaka sayısına göre İstanbul açık ara en üst sırada yer alıyor.
Johns Hopkins University
İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI
1 Nisan tarihinde açıklanan son verilere göre il il vaka sayısı aşağıdaki listede yer alıyor, Bakan’ın dün yaptığı açıklamalarda illere göre vaka sayısına dair bir güncelleme yapılmadı ancak toplam sayı güncellendi. Türkiye’de 18 bin 135 vaka bulunuyor, toplam ölüm sayısı ise 356.
Kırklareli 35
Edirne 89
Tekirdağ 101
İstanbul 8.852
Kocaeli 410
Sakarya 207
Yalova 46
Çanakkale 24
Balıkesir 87
Bursa 135
Bilecik 5
Kütahya 5
Eskişehir 83
Düzce 21
Bolu 6
Bartın 8
Zonguldak 112
Karabük 10
Kastamonu 13
Çankırı 13
Sinop 31
Çorum 29
Amasya 24
Samsun 112
Yozgat 13
Kırıkkale 22
Ankara 712
Kırşehir 4
Nevşehir 18
Kayseri 109
Aksaray 4
Afyonkarahisar 11
Uşak 38
Manisa 65
Isparta 268
Konya 584
Niğde 3
Adana 197
Karaman 12
Mersin 9
Antalya 95
Muğla 43
Aydın 12
Denizli 81
İzmir 853
Osmaniye 31
Gaziantep 37
Kilis 16
Hatay 22
Şanlıurfa 33
Kahramanmaraş 15
Adıyaman 26
Malatya 49
Sivas 67
Erzincan 17
Tunceli 6
Bingöl 8
Muş 11
Elazığ 9
Diyarbakır 26
Batman 2
Mardin 34
Şırnak 1
Hakkari 2
Van 26
Bitlis 22
Siirt 32
Ağrı 29
Erzurum 86
Bayburt 18
Giresun 61
Ordu 73
Trabzon 74
Rize 88
Artvin 15
Ardahan 5
Kars 25
Iğdır 25