Korona haritası… Korona virüsünde güncel vaka sayısı!

Korona virüsü haritası salgın devam ederken merakla araştırılıyor. Türkiye’de korona virüsü salgını her geçen gün artmaya devam ederken hangi şehirlerde daha çok görüldü merak ediliyordu. İl il corona virüsü vaka sayısına göre İstanbul açık ara en üst sırada yer alıyor.

Johns Hopkins University

İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYISI

1 Nisan tarihinde açıklanan son verilere göre il il vaka sayısı aşağıdaki listede yer alıyor, Bakan’ın dün yaptığı açıklamalarda illere göre vaka sayısına dair bir güncelleme yapılmadı ancak toplam sayı güncellendi. Türkiye’de 18 bin 135 vaka bulunuyor, toplam ölüm sayısı ise 356.

Kırklareli 35

Edirne 89

Tekirdağ 101

İstanbul 8.852

Kocaeli 410

Sakarya 207

Yalova 46

Çanakkale 24

Balıkesir 87

Bursa 135

Bilecik 5

Kütahya 5

Eskişehir 83

Düzce 21

Bolu 6

Bartın 8

Zonguldak 112

Karabük 10

Kastamonu 13

Çankırı 13

Sinop 31

Çorum 29

Amasya 24

Samsun 112

Yozgat 13

Kırıkkale 22

Ankara 712

Kırşehir 4

Nevşehir 18

Kayseri 109

Aksaray 4

Afyonkarahisar 11

Uşak 38

Manisa 65

Isparta 268

Konya 584

Niğde 3

Adana 197

Karaman 12

Mersin 9

Antalya 95

Muğla 43

Aydın 12

Denizli 81

İzmir 853

Osmaniye 31

Gaziantep 37

Kilis 16

Hatay 22

Şanlıurfa 33

Kahramanmaraş 15

Adıyaman 26

Malatya 49

Sivas 67

Erzincan 17

Tunceli 6

Bingöl 8

Muş 11

Elazığ 9

Diyarbakır 26

Batman 2

Mardin 34

Şırnak 1

Hakkari 2

Van 26

Bitlis 22

Siirt 32

Ağrı 29

Erzurum 86

Bayburt 18

Giresun 61

Ordu 73

Trabzon 74

Rize 88

Artvin 15

Ardahan 5

Kars 25

Iğdır 25