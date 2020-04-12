Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona korkusu ölüm getirdi iddiası!

Bursa'da iddialara göre corona virüsü nedeniyle evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapan kadın, zehirlenerek hayatını kaybetti.

20:23 -
Haberler Gündem
Corona korkusu ölüm getirdi iddiası!

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi.

İddialara göre, corona virüsü korkusuyla 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinde sürekli temizlik yapan kadın, sokağa çıkma yasağının olduğu bugün de evinde temizlik yapmaya devam etti.

Temizlik esnasında çok fazla çamaşır suyu kullanan kadın, bir süre sonra zehirlenerek fenalaştı.

Evde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının çamaşır suyundan zehirlendiğini belirledi.

Evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan kadın, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın, hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuğu bulunan kadın, inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İHA

Bursa Corona Google Kadın korona Ölüm Sağlık
Son güncelleme: 20:24 12.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more