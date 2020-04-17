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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı açıklama yapacak

Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

08:37 -
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı açıklama yapacak

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle bir kez daha toplanıyor. Bu gece 00.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle 31 kentte ikinci kez 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak bu gece 00.00’da başlayıp, pazar gecesi 00.00’da sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK ŞEHİRLER

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.

Bilim Corona Sağlık Sağlık Bakanı video konferans
Son güncelleme: 08:53 17.04.2020
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