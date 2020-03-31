Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden sokağa çıkma yasağı açıklaması: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Türkiye’deki corona virüsü (koronavirüs) tablosunda gelinen 13 bin 531 vakalık durumu Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu Bilim Kurulu’nun üyesi olan Ankara Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal değerlendirdi.

Ünal, son durum hakkında yaptığı açıklamasında moral bozulmaması gerektiğini vurgulayarak “Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEĞERLENDİRMESİ

Bazı illerde ipin ucunun kaçtığını belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Necmettin Ünal, “O illerde sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

İŞTE ÜNAL’IN PAYLAŞIMI

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

* Bugün #vaka13531'e yükseldi. Türkiye'de vefat eden toplam vatandaşımız 214. Moral bozmamak gerek.

* Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil. İpin ucunun kaçtığı yerler var, o illerde il bazlı sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil.