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Koruma altında olan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde yangın!

Uluslararası sözleşmeler uyarınca koruma altında bulunan Silifke Göksu Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı.

Ali Ekber ŞEN
23:46 -
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Koruma altında olan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde yangın!

Dünya çapında nesli tehlikede olan küçük karabatak, tepeli pelikan, yaz ördeği, dikkuyruk, ak kuyruklu kartal, şah kartalı, küçük kerkenez ve ada martısı gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında bulunan Silifke Göksu Kuş Cenneti’nde yangın çıktı.

Yangının çıktığı yere gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edemedi.

300'ün üzerinde kuş türü ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu Göksu Deltası'ndaki yangında yaklaşık 100 dönüm sazlık arazi yandı.

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Son güncelleme: 00:06 30.03.2020
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