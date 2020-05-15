Korutepe Tüneli’nde zincirleme kaza! Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Kaza, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli’nde meydana geldi. Önde ilerleyen TIR’ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen TIR’lar art arda birbirine çarptı. 5 TIR’ın karıştığı kazanın ardından TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Maddi hasar meydana gelen TIR'ların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşması üzerine, sürücüler, TEM Otoyolu İzmit Gişeleri’ne yönlendirildi.
Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapanan gişeler, kaza nedeniyle ulaşıma açıldı. (DHA)