Kovalamacada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Olay, iki hafta önce Burdur’un Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye atan Yunus ekipleri Gençlik Parkı’nda iki şüpheliye kimlik sormak istedi. Polisin geldiğini gören şahıslar kaçmaya başladı. Motorundan inen polis memuru 27 yaşındaki Selcan Akbaş, kaçan şahsı yakalamak için arkasından koşmaya başladı.

Şüphelilerden 16 yaşındaki A.U. kovalamaca sırasında Selcan Akbaş’ı tekmelemeye çalıştı. Tekmeden kurtulmaya çalışan Akbaş dengesini kaybederek yere düşüp başını kaldırıma çarpıp ağır yaralandı.

Beyin kanaması geçiren, 23 Haziran’dan beri Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Selcan Akbaş'ın beyin ölümü 25 Haziran'da gerçekleşti. Burdur Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada ise Akbaş'ın şehit olduğu duyuruldu. (İHA)