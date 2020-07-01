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Kovalamacada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Burdur'da kovaladığı şüphelinin tekme atması sonucu dengesini kaybedip düşerek kaldırıma başına çarpan 27 yaşındaki polis memuru Selcan Akbaş, tedavi gördüğü hastane şehit oldu.

Sozcu.com.tr
13:58 -
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Kovalamacada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Olay, iki hafta önce Burdur’un Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye atan Yunus ekipleri Gençlik Parkı’nda iki şüpheliye kimlik sormak istedi. Polisin geldiğini gören şahıslar kaçmaya başladı. Motorundan inen polis memuru 27 yaşındaki Selcan Akbaş, kaçan şahsı yakalamak için arkasından koşmaya başladı.

Şüphelilerden 16 yaşındaki A.U. kovalamaca sırasında Selcan Akbaş’ı tekmelemeye çalıştı. Tekmeden kurtulmaya çalışan Akbaş dengesini kaybederek yere düşüp başını kaldırıma çarpıp ağır yaralandı.

Polis memuru Selcan Akbaş, 27 yaşındaydı. (FOTO: İHA)

Beyin kanaması geçiren, 23 Haziran’dan beri Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Selcan Akbaş'ın beyin ölümü 25 Haziran'da gerçekleşti. Burdur Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada ise Akbaş'ın şehit olduğu duyuruldu. (İHA)

Ankara Bahçelievler beyin Burdur hastane Polis şehit Yunus
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