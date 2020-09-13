Kovancılar ilçesinin AKP’li belediye başkanı kaza yaptı: 7 yaralı

Kaza Elazığ-Bingöl Karayolun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar idaresindeki 23 K 0081 plakalı otomobil, önündeki M.E. idaresindeki iş makinesine çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Başkan Akpınar ile birlikte aynı aileden 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri olay yerinde inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA