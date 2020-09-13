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Kovancılar ilçesinin AKP’li belediye başkanı kaza yaptı: 7 yaralı

Elazığ Kovancılar ilçesinin Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı otomobil, iş makinesine çarptı. Kazada AKP'li Akpınar ile 7 kişi yaralandı.

00:04 -
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Kaza Elazığ-Bingöl Karayolun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar idaresindeki 23 K 0081 plakalı otomobil, önündeki M.E. idaresindeki iş makinesine çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Başkan Akpınar ile birlikte aynı aileden 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (Foto: İHA)

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri olay yerinde inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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Son güncelleme: 00:08 13.09.2020
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