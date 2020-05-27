‘Kovboy Muhtar’ın atını öldürdüler!

Atıyla İnönü Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenen Muhtar Somkaya’nın bindiği at yayıldığı arazide tüfekle vuruldu.

Karnında yavrusu da ölen atın öldüğü bölgeye giden Muhtar Somkaya ve atın sahibi Onur Küçük, atı öldürenlerin bulunup cezalandırılmasını istedi.

”ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ”

Muhtar Somkaya, “Polis ekipleri geldi, inceleme yaptı. Sokağa çıkma yasağı olduğu için at yerinde değil. Sahibi beni aradı. Atı vurdular, karnında yavrusuyla maalesef öldü. Atın sahiplerine bu bölgeden biri ‘atı burada görürsem vururum’ diyerek tehdit etmiş. O kişiden şüpheleniyoruz. Şikayetçi olacağız'” dedi.

”CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM”

Atın sahibi Onur Küçük, “Sokağa çıkma yasağı nedeniyle at ile ilgilenemedim. Atım bu arazide yayılırdı, sürekli gezerdi. Kim öldürdüyse bulunmasını ve cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu. (İHA)