Köye girişi kapattılar, çıkmaya da izin vermiyorlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyü sakinleri, corona virüsü salgınına karşı kendilerince tedbirler almaya başladı.

Köyün girişine “Covid-19 nedeniyle köye girişler yasaktır” tabelası asarak, boş yağ tenekeleriyle yolu kapattı. Köye gelen tüm araçları geri çeviren vatandaşlar, sağlıkları için nöbet tuttuklarını söyledi.

Köy sakinlerinden Mehmet Selim Han, “Su almak için gelip giden çok oluyordu. Çeşmeyi köyün dışına taşıdık. Hastalığın önüne tamamen geçemeyiz ama önlemimizi aldık” dedi. (İHA)