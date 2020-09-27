Köylerimiz haritadan silindi, Mars’a benzedi

Şirketin, 2014 yılından bu yana hukuksuz biçimde maden arama faaliyetlerini sürdürdüğünü iddia eden Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol, “Bu hukuksuz idari işlemler yüzünden vaktinde Eskihisar, Yeşilbağcılar tamamen haritadan silinmiştir, köyler Mars'a benzemiştir, şimdi de Turgut'u haritadan silmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Erol, “Hukukun koruduğu Turgut'u ne yazık ki bürokrasimiz korumuyor. Madencilik yapılması kanunen yasak olan köyümüzü madencilik yapılabilir hale getirdiler” dedi.

Hukukçu Mehmet Çilsal ise “Turgut'un neredeyse tamamı tarım alanıdır. Bizler, bir felaketi önlemenin çabası içerisindeyiz” ifadesini kullandı.