Köylü, ‘Herkes kanserle boğuşuyor’ dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi!

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) 165 metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

1.derece tarım arazilerinin kömür madenine kurban edilmesini istemeyen köylülerin tüm mücadelesine rağmen ekili arazilere Jandarma eşliğinde iş makineleri girdi. Bölgede maden için iş makinelerinin çalışması devam ederken bölge halkına da çeşitli yollardan baskı yapıldığı iddia edildi.

AKP’Lİ VEKİLİN TALİMATIYLA SÜRGÜN EDİLDİ İDDİASI

Atalarından kalan topraklarının kamulaştırılmasına karşı mücadelede eden ve köylülere bu konuda önderlik eden Sıtkı Mavuş, sürekli işçi statüsünde çalıştığı Ilgın Devlet Hastanesi'nden Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne sürgün edildiğini belirtti.

Görev yerinin değiştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Mavuş şunları söyledi:

*2 aydan faza süredir köyümüzde kömür madenleri için verimli arazilerimizin kamulaştırmasına karşı mücadele ediyoruz. Bizi yıldırmak için türlü yollara başvurabiliyorlar.

*Şimdi de köylümüz olan Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir'in talimatıyla beni çalıştığım Ilgın Devlet Hastanesi'nden Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne sürdüler.

*Yasal olarak işten çıkartamadıkları için bu şekilde bir sürgünle işten çıkmamı istiyorlar, Biz utanacak üzülecek bir şey yapmadık. herkes kendine yakışanı yaptı.

“KÖYÜMÜZDE HERKES KANSERLE BOĞUŞUYOR” DEDİ ERDOĞAN’A SESLENDİ

Yapılan bütün baskılara rağmen topraklarının kamulaştırılmasına karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten Mavuş sözlerine şöyle devam etti:

*Biz topraklarımızın kamulaştırılmaması için birçok yönetici ile görüşmek istedik ama kimseye ulaşamadık. Köyümüzdeki su havzaları tehlike altında. Bunu DSİ raporunda da görmek mümkün. Köyümüzde genç yaşlı herkes kanserle boğuşuyor.

*Bu insanların bu köyden başka da gidecek bir yerleri yok. Sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurmaya çalıştık ama o da olmadı. Şimdi ata topraklarımızda iş makineleri çalışıyor ve Jandarma da onları koruyor. Cumhurbaşkanımız ve ilgi yöneticilerimizden rica ediyoruz, lütfen bu çalışmaları durdurun.

KÖYLÜLER AKP'Lİ VEKİLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde köy meydanında vatandaşlara acele kamulaştırma kararı ile ilgili bilgi veren AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş’a Hakkı Çallı isimli vatandaş “Memlekette satmadık yer bırakmadınız, memleketi bitirdiniz. Siz de hiç mi Allah korkusu yok?” diyerek tepki göstermişti.

“BÖYLE TERBİYESİZLİK GÖRMEDİM”

Yaşlı adamın tepkisine sinirlenen AKP'li Özdemir ise, “Yaptığınız ayıp. Bizim yaşlıya hürmetimiz var. Konuştuğunuz laftan haberiniz yok. Köyü satan da, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı' diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim” diyerek Hakkı Çallı’yı azarlamıştı.