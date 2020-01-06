Köylü kendi toğrağına girmek için ücret ödüyor

Bursa’nın Soğukpınar, Kirazlı, Bağlı ve Süleymaniye köylerinde yaşayan yerel halk, Uludağ Milli Parklar sınırlarında kalan meralarına girebilmek için 18 TL giriş ücreti ödedikleri ortaya çıktı. Soğukpınar Köyü Muhtarı Mehmet Şirin, “Köylünün meraları Uludağ Milli Parklar bölgesi sınırlarında bulunuyor. Merada işi olan köylü buraya girmek için 18 TL ödemek zorunda kalıyor” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

‘TARIM ARAZİSİ YOK MERALAR VAR’

“Milli Parklar bölgesinde köylünün tarım arazisi yok ancak meraları bulunuyor. Haliyle köylü burada hayvanlarını otlatıyor” diyen Soğukpınar Köyü Muhtarı Mehmet Şirin, hayvan sahiplerinin meralara gitmeleri gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Meraya her çıkışında 18 TL alıyorlar. Daha önce bu duruma itiraz etmiştik. 2 yıl kadar ücret almadılar şimdi yeniden almaya başladılar.”

‘NEREYE GÖTÜRÜLECEK BU HAYVANLAR?!’

Köy Muhtarı Şirin, dağlarda birileri kaybolduğunda ya da yangın çıktığında kendilerinden yardım istenildiğini belirterek, “Oteller 2. bölgede… Yani bizim Soğukpınar köyünün merasında bulunuyor. Doğal olarak oralarda hayvan otlatamıyoruz” dedi.

Bağlı Köyü’ndeki köylülerin keçilerini mandıraya su içmeye götürdüklerini belirten Muhtar Şirin, yetkililerin turistler rahatsız olduğu gerekçesiyle kendilerinin bu alanlara giremediklerini söyledi.

“Nereye götürülecek bu hayvanlar?!” diye isyan eden Muhtar Şirin şunları söyledi:

“Ormanlara zaten giremiyoruz, Milli Parka yasak olduğu için hayvan sokamıyoruz. Ondan sonrada Hollanda’dan, Sırbistan’dan et alınıyor.”