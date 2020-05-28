Köylüler isyan etti: Bu muhtarı istemiyoruz!

Kirazlıyayla köyünde 2014 yılından beri faaliyet gösteren Meyra Madencilik şirketi, katı atık havuzu oluşturmak için proje başlattı. Köylülerin protestolarına ve itirazlarına rağmen süren proje ile ilgili, bir gelişme yaşandı.

Kirazlıyayla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi, köy halkının yanında yer almak yerine maden firmasından yana tavır aldığını iddia ettikleri muhtar Cevdet Tekin’in istifasını istedi. Dernek yönetimi, bugüne kadar kendi azaları ile bir araya gelmeyen ama maden yöneticileri ile her fırsatta buluşan köy muhtarını istemediklerini söyledi.

“MADEN YÖNETİCİLERİ İLE HER FIRSATTA BULUŞUYOR”

Dernek yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Meyra maden firmasının yapacağı tesisin yeri ile ilgili sıkıntılarımızı dile getirdik. Bunun için çabalıyoruz. Bu yolda da tüm siyasi partilerin ilgili kurum ve kuruluşların kapısına gittik, gitmeye de devam edeceğiz. Derneğimizi kurarken birilerinin dediği gibi, kimseden talimat alıp bu yola çıkmadık.

* Kendi hür irademizle doğup büyüdüğümüz toprağımızdan, havasından, suyundan, yeşilinden, ağacından faydalandığımız, çocuklarımızın geleceği için bu yola baş koyduk.

* Köyü için, küçük bir dilekçeyi bırakın yazmayı tenezzül edip imza dahi atmayan, bugüne kadar kendi azaları ile bir araya gelmeyen ama maden yöneticileri ile her fırsatta buluşan köy muhtarını istemiyoruz. Derhal bu görevi bıraksın.

DAHA ÖNCE DE AĞAÇLARI KESTİLER

Kirazlıyaylalılar maden şirketinin 1 Nisan’da yaptığı ağaç kesimini de durdurmak istemişti. Jandarma köylüleri bölgeden uzaklaştırmakta güçlük çekince olaya Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu müdahale etmişti.

Köylülerin alanı terk etmesini isteyen kaymakam Seyitoğlu, “Protestonuzu yapacaksınız buna kimse bir şey demiyor. Hukuki mücadelenizi de hukuk çerçevesinde yapacaksınız. Avukatlara gidin bunun lamı cimi yok. Burada devlet izin vermiş. Ben de devletin bir temsilcisi olarak buradayım. Benim yapacağım bir şey yok” açıklamasında bulunmuştu.