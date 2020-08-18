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Köylüler isyan etti: Çok riskli hale geldi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamırdık köyü yolunda maden kamyonlarının yola zarar verdiğini öne süren köylüler isyan etti.

08:16 -
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Köylüler isyan etti: Çok riskli hale geldi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamırdık köyünün yolunu kullanan maden kamyonlarının yolu kullanılmaz hale getirdiğini iddia eden köylüler tepki gösterdi. Köyde yaşayanlar şunları söyledi:

* ‘Şehirde çalışan kardeşlerimiz ailelerini annelerini babalarını eşlerini dostlarını ziyaret etmek istedikleri takdirde istedikleri zaman gelemiyorlar.

* Yolların bozuk olmasından dolayı, arabaların hasar gördüğünden dolayı buradaki insanları esnafı ve köylüleri mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur

* . Bu yolu kullanan kamyonlar hakkında gerekli yasal işlem yapılmalıdır.

* Bizler köyümüzden ilçe merkezine gitmeye korkar olduk. Özellikle gece yolculuğu çok riskli hale geldi. Yetkililerimizden acil yardım istiyoruz. (İHA)

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