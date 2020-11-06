Köylülerin doğa nöbeti 9. gününde: ‘Onlar gitmeden biz gitmeyeceğiz’

Ünye ilçesine bağlı Üçpınar, Yeşilkent ve Çiğdem köylerinde bir şirket tarafından yapılan maden arama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen sondaj alışmaları devam ederken köylüler de topraklarına sahip çıkmak için başlattıkları oturma eylemlerini sürdürdü.

Jandarmanın sondaj alanına gitmelerini engellemek için kurduğu barikatın önüne 9 gündür gelip oturma eylemi yapan köylüler, sadece maden arama çalışmalarına karşı çıkan ve doğa nöbeti tutan Cevat Öztürk’ün çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi üzerine 2 gün eylemlerine ara verdi.

“ONLAR GİTMEDEN BİZ GİTMEYECEĞİZ”

Daha önce Ağustos ve Eylül aylarında bölgeye gelerek sondaj çalışması yapmak isteyen şirket görevlilerine iş makinelerinin önlerini keserek tepki gösteren ve 2 defa bölgeden kovan köylüler, şimdi de kararlı olduklarını söyledi.

Sondaj çalışmalarının sonlandırılması için hukuki mücadele de başlattıklarını belirten köylüler, “Zannetmesinler ki buradan gideceğiz. Onlar gitmeden topraklarımızı terk etmeyeceğiz. Virüs salgını var. Oksijen almak için buraya geliyoruz. Ama bunlar doğamızı, havamızı zehirleyip bizi kanser yapıyorlar. Bu doğa herkes için. Bu doğra yok olursa bu devlet büyükleri nereye gidecekler” diyerek oturma eylemlerine devam edeceklerini söyledi.