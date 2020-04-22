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Koruyucu maskeler İsviçre halkı için isteğe bağlı oldu

İsviçre hükümeti, gelecek haftadan itibaren corona virüsüne karşı uygulanan kısıtlamaların esnetileceğini, bu nedenle yüz maskesi takmanın isteğe bağlı olacağını açıkladı.

Çeviri: Seykan UÇAN
20:56 -
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Koruyucu maskeler İsviçre halkı için isteğe bağlı oldu

İsviçre hükümeti, maskelerin sağlıklı insanlar için corona virüsünden yeterince koruma sağlamadığını söylüyor. Bunun yanı sıra virüsten korunmada hijyenin önemli rol oynadığını belirtiyor.

İçişleri Bakanı Alain Berset, hükümetin tedbirleri kapsamında, sağlıklı insanların koruyucu maske takmaları gerekmediğini söyledi.

Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Berset, “Enfeksiyonlardan korunmak için en iyi hijyen tedbirlerinin kişisel mesafeyi korumak ve elleri yıkamak” olduğunu söyledi.

Ancak hükümet, yoğun saatlerde toplu taşıma kullanan kişilerin maske takmalarını tavsiye ediyor. Belirli mağazalarda, sağlık ve güvenlik düzenlemeleri doğrultusunda müşterilerin maskeye ihtiyacı olabileceğini de belirtiyor.

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Son güncelleme: 21:24 22.04.2020
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