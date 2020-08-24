Kozan yangını 2. gününde! ‘Tüm ekipler seferber oldu’

Adana’nın Kozan ilçesi Kuyubeli mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın bu akşama doğru kısmen kontrol altına alındı. Hâlâ bazı yerlerde yangının devam ettiği öğrenildi. Çalışmaları incelemek üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Adana’ya gitti.

ÇOK SAYIDA HAYVAN VEFAT ETTİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Tüm ekipler yangını söndürmek için seferber olmuş durumda. Yerleşim alanlarına da sıçrayan yangında can kaybının olmamasına sevinmekle birlikte birçok hayvanın telef olması ve ormanlık alanların küle dönmesi bizi derinden üzdü. Adana’mıza geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

Adana’da açıklamalarda bulunan Bekir Pakdemirli, 35-40 kilometre ile esen rüzgarın yangının yayılmasında etkili olduğunu açıkladı.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü’nden 2 uçak, 19 helikopter, 30’un üzerinde arazöz, iş makineleri ve 750 personel ile destek sağlanıyor. Büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ASKİ ve vatandaşların da müdahalesi devam ediyor.

6 KÖY BOŞALTILDI

Adana Valisi Süleyman Elban, yoğun poyrazın da etkisiyle kuzeyden başlayan yangının güneye doğru hareket ettiğini belirterek en az 6 köyün boşaltıldığını açıkladı.

“KUNDAKLAMA OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ”

Elban, “Yangının kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Onu ancak yangını söndürdükten sonra sahada yapacağımız incelemeler neticesinde tespit edeceğiz. Ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.