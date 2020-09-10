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KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrosu için tercihler başladı!

Sağlık Bakanlığı, yeni personel alımı yapacak. ÖSYM, bugün başlayan tercihler için tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, 16 Eylül saat 23.59’a kadar tercihlerini yapabilecek.

10:49 -
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KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrosu için tercihler başladı!

Adaylar tercihlerini, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle işlemlerini yapabilecek.

ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, “”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzuna saat 10.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59‘da sona erecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2020/11 TERCİH KILAVUZU

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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