KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirmeler yapılacak. Tercih süreci bugün tamamlanırken KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu…

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.