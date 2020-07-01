KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları belli oldu! ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alım ekranı…

KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli personel alımı tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı 3 bin 250 personel alacağını duyurmuştu. İşte ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı ekranı..

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde tercihleri gerçekleştirilen KPPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar bugünden itibaren sonuçlarını ÖSYM’nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr/’ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilirler.

ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM EKRANI

HANGİ BRANŞLARDA ALIM OLDU?

Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu hemşire olmak üzere, sağlık teknikeri, ebe, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve fizyoterapist alımı gerçekleştirildi.

250 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DA OLACAK

Sağlık Bakanlığı ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alınacağını da duyurdu.