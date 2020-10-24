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KPSS ön lisans sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır?

İki yıllık ön lisans mezunu olup kamu personeli olmak isteyen adayların katıldığı, KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim'de (yarın) yapılacak. ÖSYM tarafından, KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri de erişime açıldı.

Güncellenme: 13:09, 24/10/2020
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KPSS ön lisans sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır?

KPSS ön lisans sınavına girecek adayların, giriş yerlerini öğrenip ulaşım durumunu kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

KPSS ön lisans sınav giriş belgelerini ve sınav giriş yerlerini aşağıdaki linke tıklayıp öğrenebilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı, 25 Ekim (yarın) Pazar günü saat 10:15 yapılacak. Sınav 130 dakika sürecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Foto: shutterstock / KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim’de (yarın) yapılacak

ÖSYM’DEN KPSS ÖN LİSANS İÇİN SAAT UYARISI

KKTC’de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa’da sınava girecek adaylar, saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca memur adayının katılacağı KPSS ön lisans sınav sonuçları ÖSYM tarafından 26 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

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