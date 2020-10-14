KPSS Ön Lisans sınav yerleri ve sınav giriş belgesi yayınlandı

KPSS Ön Lisans sınavı için sadece kısa bir süre kaldı ve ÖSYM, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri ile sınav giriş yerlerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor.

Aşağıdaki linkten KPSS sınav giriş belgenizi alabilirsiniz…

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA



ÖSYM’DEN KPSS ÖN LİSANS İÇİN SAAT UYARISI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC'de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa'da sınava girecek adaylar, saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.