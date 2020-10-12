KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre; KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar günü, saat 10:15'te başlayacak.

KPSS ön lisans sonuçları ise 26 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS ön lisans sınavına girecek öğrenciler ÖSYM’nin yayınlayacağı sınav giriş belgesini almak zorunda. ÖSYM, sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta önce yayınlayacak.

GEÇEN SENENİN KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS hazırlıklarını sürdüren adaylar için geçtiğimiz yıllarda çıkan sorular ve cevapları büyük önem taşıyor. Aşağıdaki link üzerinden 2019 yılında gerçekleşmiş olan KPSS sınav soru ve cevaplarına erişebilirsiniz.

ÖNCEKİ SENELERİN KPSS SORULARI