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KPSS sonuçları için beklenen tarih geliyor…

4 yıllık üniversite seviyesindeki adaylar, geçtiğimiz günlerde tamamlanan KPSS lisans sınavlarında ter döktü. Son olarak KPSS ÖABT sınavı gerçekleşti ve sonuç bekleyişi başladı. KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 22 Ekim tarihinde duyurulacak.

16:58 -
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KPSS sonuçları için beklenen tarih geliyor…

Kamuda görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS’de sınavların büyük bir bölümü geride kaldı. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin sonuç tarihini iple çekiyor. Sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları 22 Ekim tarihinde erişime açılacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden sorgulanacak.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM’nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.

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