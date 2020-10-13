KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS’de Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavlarını geride bırakan adaylar şimdi ise ÖSYM’nin açıklayacağı sonuçları bekliyor.

KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Sonuçlar internet üzerinden sorgulanacak ve evlere sonuç belgesi gönderilmeyecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, 22 Ekim Perşembe günü açıklanacak.

Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin sonuç sayfasına girdikten sonra T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlarını ulaşabilirler.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM’nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.