‘Kredi’ çetesine operasyon! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar

Ankara’da Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankalardan kredi alamayan kişileri senet karşılığı kredi sağlama vaadiyle kandıran çeteyi takibe aldı. Ekipler, yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara ve Kırşehir’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Çetenin, paraya ihtiyacı olup da bankalardan kredi alamayan kişileri, otobüs duraklarında, sokaklarda ve sosyal medyada bulunan ilanlarla kandırdığı tespit edildi.

EVLERİNE VE MAAŞLARINA İCRA TAKİBİ

Çıkmayacak kredi için başvuruda bulunan mağdurlara, ilk şart kapora ve komisyon vermesi gerektiğini söyleyen şüpheliler, mağdurlara yüksek meblağlar içeren senetler imzalattı. Kredi çıkmadığı halde senetleri işleme koyan çete üyeleri, mağdurların evlerine ve maaşlarına icra takibi başlattı.

KAPORAYI GERİ VERMEDİLER

Çetenin mağdurlarından Murat Güzel, evlenmek için krediye ihtiyaç duyduğunu ve otobüs durağında gördüğü ilan üzerine krediye başvurduğunu söyledi. Çeteye 2 bin lira kapora ödediğini belirten Güzel, “Verdiğim parayı ‘kredi çıkmıyor’ diyerek geri vermediler. Onlar yüzünden nişanım atıldı ve sevdiğim kızla evlenemiyorum” dedi.

40 BİN LİRA KESİLDİ

50 bin lira kredi alabilmek için senet imzalayan Yaşar Gürel ise 2 bin 300 lira emekli maaşının tamamının gelen icra nedeniyle kesildiğini ve şu ana kadar hesabından 40 bin lira kesildiğini söyledi.

10 ŞÜPHELİDEN BEŞİ TUTUKLANDI

10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından ‘suç işlemek için örgüt kurma’ iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden beşi mahkemece tutuklanırken, beş kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)