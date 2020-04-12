Kredi cezasından kaçarken para cezasına yakalandılar

Corona virüsüyle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın hayata geçirilmesiyle polis ekipleri sokaklarda denetim yaptı. Yasağın ikinci gününde sokağa çıkan Maltepe'de Hüseyin Arslan ve oğlu Yusuf Arslan polisin denetimine takıldı.

Kredi kartı borcunu ödemek için bir bankamatiğe giden baba ve oğlu, para yatırmaya çalıştıkları sırada yunus polislerine yakalandı. Baba ve oğluna sokağa çıktıkları için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre biner TL para cezası kesildi.

“TELAŞINA DÜŞTÜK”

Hüseyin Arslan, bugün ödemenin son günü olması ve eşinin ısrarları nedeniyle sokağa çıktığını belirtti. Arslan şöyle konuştu:

* *Biliyorum hata benimdi. Devletin polisi de geldi. Görevlerini yaptıkları için teşekkür ediyorum. Konumuz gereği yaptıkları idari işlemden dolayı da onlara hak veriyorum.

* Memurları da kutluyorum, onlar da haklıdır. Hiçbir şekilde kızgınlık gösteremem. Kredimizin son günüydü. Biz onun telaşına düştük.

* Anne, ‘hadi hadi yarın ceza yemeyelim’ dedi ama bu cezayı yiyeceğimizi düşünemedik. Biliyorsunuz evde de kadının sözü geçiyor. (İHA)