Kredi coronayı unutturdu!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Hükümet, illerde kurulan Pandemi İl Kurulları, Yerel Yönetimler, Basın Yayın organlarının aralıksız uyarılarının hiç biri, küçük esnafı kredi için mücadeleden alıkoyamadı.

Salgının önlenmesi için önümüzdeki 48 saatin çok önemli olduğunun duyurulmasına rağmen, esnaflar Halk Bankası’nın destek kredisi için istediği evrakları tamamlamak için sokağa döküldü. Haftanın ilk gününde evraklar için Esnaf Odası, resmi kuruluşlar ve banka şubeleri önünde kalabalıklar oluştu.

BANKA ÖNÜNDE TARTIŞMALAR

Yarım gün çalışan bankaların açılmasını bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymadı. Çok azının korunmak için maske taktığı gözlendi.

Kapıların açılmasıyla, kapıya yığılanları banka çalışanları güçlükle kontrol altına almaya çalıştı. Yer yer tartışmaların yaşandığı gözlenirken, kredi umudunu yitirmek istemeyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı.

ESNAFIN KARAMSARLIĞI VİRÜSÜ UNUTTURDU

Bankaların esnafı oyaladığını söyleyen Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, esnafın karamsarlığının, corona virüsünü ikinci plana ittiğini söyledi.

Kredi başvurularının elektronik sistemden yapılabileceğini söyleyen Çalım, şu ifadeleri kullandı;

*Esnafların her hangi bir belge götürmeden bankalara kredi başvuruları elektronik ortamda yapılabiliyor. Bankaların bunu duyurması gerekiyor.

*Borç, alacak uyarısını mesaj ile yapan bankalar, nedense bunu duyurmuyor. İnsanları oyalıyorlar. Esnaf karamsar durumda. İşyerleri kapalı, ödemeler için para lazım.

*Corona virüsü bile karamsarlığın önüne geçemiyor. Bankalar uzatmadan, oyalamadan para versinler.

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