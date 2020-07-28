Kredi kartıyla kurban kesilir mi? Kredi çekip kurban alınabilir mi?

Kurban Bayramı yaklaştıkça kurbanlık pazarları hareketlenmeye başladı. Vatandaşın aklında ise ‘Kredi kartıyla kurban alabilir miyim?’ sorusu oluşuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise yaptığı açıklamada, faizli işlemler sonucu kesilen kurbanın dinen uygun olmadığı belirtildi.

‘FAİZLİ İŞLEMDEN KAÇINMAK GEREKİR'

Diyanet İşleri Başkanlığı şu açıklama ile konuyu özetledi: Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.